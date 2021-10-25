'Müjdeyi' A Haber verdi: Asgari ücrette 45 yılın en iyi zammı gündemde!

Hükümete yakınlığı ile bilinen A Haber, asgari ücret zammına ilişkin servis ettiği haberde, asgari ücrette son 45 yılın en iyi zammının yapılacağını iddia etti. Haberde TÜİK'in hesapladığı enflasyon oranına en az 5-6 puanlık bir refah payı eklenerek zam yapılacağı iddia edildi.

Doğalgaz, elektrik ve tüketim ürünlerine yapılan zamlar ile ekonomik sorunlara yeterince yer vermemesi nedeniyle eleştirilen A Haber, yıl sonunda yapılacak olan asgari ücret zammına ilişkin haber yaptı.

"Milyonların gözü asgari ücret zammında" başlığı ile servis edilen haberde yapılacak zammın son 45 yılın en iyi zammı olacağı belirtilerek "Bu yıl enflasyona en az 5-6 puanlık refah payı eklenmesi gündemde" denildi.