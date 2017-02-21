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Müjdat Gezen: Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanı'na teşekkür ederim...

21 Şubat 2017 00:26

Kadıköy’de bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne gelen bir kişi binayı kundaklamaya çalıştı, benzinle kapıyı ateşe verdip kayıplara karıştı. İtfaiyenin kısa sürede söndürdüğü yangının ardından bahçede yürütülen aramalarda şişe ve çöp kovalarında plastik eldiven bulundu. Binanın girişinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Müjdat Gezen, Ahmet Hakan'ın sunduğu Kanal D Ana Haber'de konuya ilişkin yaptığı açıklamada kendilerine destek olanlara teşekkür etti. "Sayın Cumhurbaşkanı'na, sayın Genelkurmay Başkanı'na, Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum" diyen Müjdat Gezen ardından "Yanlış anlama olmasın Cumhurbaşkanı'mız Ahmet Necdet Sezer, Genelkurmay Başkanı'mız İlker Başbuğ, Belediye Başkanı'mız da Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu" dedi.

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