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Yasak sırasında mahalleye ekmek dağıtan muhtarın isyanı: Özel fırın ve özel ekmek seçimi yapanlar oldu, delirmemek için kendimi zor tuttum

13 Nisan 2020 14:09

Ordu’nun Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Uğur Özcan, iki günlük sokağa çıkma yasağında vatandaşların bazı isteklerine tepki gösterdi. Muhtar Özcan, iki günlük sokağa çıkma yasağı süresince evlerin kapılarına kadar ekmek götürülürken bazı vatandaşların ‘özel fırın ve özel ekmek’ seçimi yapmak istediğini belirterek, “Delirmemek için kendimi zor tuttum” dedi.

Ordu’nun Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Uğur Özcan, sosyal medya sayfasından yayınladığı açıklamalarda iki günlük sokağa çıkma yasağında yaşadıklarını dile getirdi. Evlerin kapısına ekmek götürülmesine rağmen bazı vatandaşların ‘susamlı ekmek, yıldızlı ekmek’ istediğini, bazı vatandaşların da ‘ben o fırının ekmeğini yemem’ diyerek almak istemediğini belirten muhtar Özcan, “Devlet sokağa çıkma yasağı ilan ediyor. Eskiden mısır ekmeğini bulamazken, fırıncı evin kapısına ekmek götürüyor ama susamlı ekmek isteniyor, yıldızlı ekmek isteniyor. Arkadaş şaşırdım kaldım yani. Bu telefonlara cevap vermeyi kendime zül sayıyorum. Kardeşim evin kapısına sıcak ekmeğin gelmiş fırın seçmek nereden çıktı şimdi ya” diyerek tepkisini dile getirdi.

 

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