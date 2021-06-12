Muhsine Gezer, Para Atletizm'de dünya şampiyonu oldu

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada 800 metrede altın madalya alan Muhsine Gezer, Türkiye'ye bu kategoride ilk altın madalyayı kazandırdı.

Şampiyonada özel sporculardan Esra Bayrak, 100 metrede gümüş ve uzun atlamada bronz, Eda Yıldırım ise çekiç atmada bronz madalya elde etti.

Şampiyonanın 4x100 metre bayrak yarışlarında piste çıkan Edanur Akın, Fatma Damla Altın, Muhsine Gezer ve Esra Bayrak’ın yer aldığı milli takım ikinci olarak, Türkiye'ye bu kategoride de ilk madalyasını kazandırdı.