Muharrem İnce'den Nagehan Alçı'ya 'Diplomayı sormak hakkım değil mi?'

Habertürk TV'deki 'Türkiye'nin Nabzı' programına katılan Muharrem İnce "Bir yandan halkın içinden geliyorum diyorsunuz, bununla çelişkili olarak Cumhurbaşkanı'nın diplomasını konu ediyorsunuz'' diyen Nagehan Alçı'ya ''Diplomayı sormak hakkım değil mi?'' diye cevap verdi. Nagehan Alçı'nın ''Bunu göstermeye gerek yok, siz çok güzel şeylerden bahşediyorsunuz; o zaman AK Parti teşkilatı da taşradan mezun oldunuz der'' sözüne Muharrem İnce, ''Orası taşra falan değil. Orası 1910 yılında kurulmuş, Türkiye'nin en köklü okuludur'' diye cevap verdi.