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Muharrem İnce: TRT, mitinglerimi 1 saniye bile yayınlamadı ama Osman Öcalan'ı oy almak için ekrana çıkardı

04 Haziran 2020 13:54

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan eski CHP Cumhurbaşkanı adayı ve milletvekili Muharrem İnce, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın 23 Haziran 2019'da İstanbul'da tekrarlanan yerel seçim öncesi TRT'ye çıkarılması olayına tepki gösterdi ve "Cumhuriyet tarihinin en büyük mitinglerini yaptım, TRT bir saniye yayınlamadı ama Osman Öcalan'ı seçim öncesi oy almak için ekrana çıkardı" dedi.

Eski CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Fox TV'de yayınlanan Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Medyada muhalifleri büyük bir boykot uygulandığını savunan İnce, Cumhurbaşkanı adayı olduğu dönemde TRT'nin mitinglerini yayınlamadığını ancak hükûmetin oy kaygısı nedeniyle PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeiş Osman Öcalan'ın yayına çıkarıldığını söyledi. 

İnce, şöyle konuştu:

"THY'de tek bir muhalif gazete yok" 

"Bizim İstanbul, İzmir, Ankara mitinglerimiz Cumhuriyet tarihinin en büyük mitingleriydi. Bu dünyanın kabul ettiği bir gerçekti. TRT, 1 saniye vermedi ama Osman Öcalan'ı yerel seçim öncesinde oy almak için çıkardı.

THY'ye biniyorsun, tek bir muhalif gazete yok. Canlı yayında kim konuşursa konuşsun Erdoğan'ın açıklaması varsa kesiyorlar. Ve bunu takip ediyorlar, vermeyen kanalları cezalandırıyorlar. Artık anormallikler normal hâle geldi." 

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