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Muharrem İnce: Mesela bugün asgari ücreti açıklayan Bakana diyeceksin ki...

"Bakana diyeceksin ki; 'sen bir ay 2 bin 825 lirayla yaşa, ay sonunda konuşalım"

28 Aralık 2020 16:49

Eski CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce, 2021 yılı için açıklanan asgari ücret rakamlarına tepki gösterdi. İnce, “Mesela bugün açıklayan Bakana diyeceksin ki 'sen bir ay 2 bin 825 lirayla yaşa, ay sonunda konuşalım'. Bu ülkede 10 milyon kişi işsiz. Emekliler perişan durumda” dedi. 

Milyonlarca emekçinin merakla beklediği asgari ücret rakamları açıklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıkladığı rakamlara göre, 2021 yılı için asgari ücret bekar bir işçi için brüt 3 bin 570 lira 50 kuruş, net ise 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

“1000 günde Memleket Hareketi” programı kapsamında Düzce’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Muharrem İnce, açıklanan asgari ücret rakamlarına tepki gösterdi. İnce, “Bu ülkede iki milyon kişi günde 39 lirayla yaşıyor. Bunun bir tek yolu var. 2 bin 825 lirayla bu ülkeyi yönetenleri bir ay geçindireceksin” diye konuştu.

TIKLAYINIZ - 2021 asgari ücreti belli oldu: 2 bin 825 TL 90 kuruş

TIKLAYINIZ - DİSK'ten 2 bin 825 lira olan asgari ücrete ilk tepki: İşçiler bir kez daha açlığa, sefalete mahkum edilmiştir

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