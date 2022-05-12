Muharrem İnce: Faiz lobisi falan palavra; Ukrayna’da bile enflasyon yüzde 14, Türkiye’de 90, bu Erdoğan farkı

Hatay'da partisinin il binasının açılışını yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin faiz ve enflasyona ilişkin "Dış güçler, faiz lobisi falan palavradan ibaret; savaştaki Ukrayna’da bile enflasyon yüzde 14, Türkiye’de 90. Aradaki fark Erdoğan farkı” sözleri gündem oldu.

Partisinin il binasının açılışını yapmak ve bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek üzere beraberindeki heyetle birlikte Hatay'a gelen Muharrem İnce, basın toplantısında Türkiye gündemine dair açıklamalar yaptı.

"İnadın, kibirin, beceriksizliğin ve iş bilmezliğin maliyetidir bu"

İnce, basın toplantısında faiz ve enflayon hakkında şunları söyledi: