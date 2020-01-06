Muharrem İnce’den sokak hayvanları için çağrı: Sokaktaki dostlarımızı unutmayalım!

Ankara’da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava sonrası CHP’li Muharrem İnce, çektiği video ile vatandaşlara, sokak hayvanları için yardım çağrısı yaptı.

Kişisel Twitter hesabından yaptığı görüntülü paylaşıma, 'Sokaktaki dostlarımızı unutmayalım!' notunu düştü.

İnce paylaşımında,”Ankara kar altında ve çok soğuk, Ankaralı hemşehrilerimiz Cumhuriyet’in başkentine yakışır şekilde davranacaklarına inanıyorum. Sokaktaki dostlarımızı unutmayalım herkes evinin önüne bir miktar mama bırakırsa, elimizden geldiğince yuva yapabilirsek onları soğuktan korumuş oluruz” ifadelerine yer verdi.