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Muharrem İnce'den "Cumhur İttifakı'na geçecek" iddialarına yanıt: Hay Allah belanızı versin

"Başka bir şey demiyorum"

16 Mayıs 2022 11:55

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, "Cumhur İttifakı'na mı katılıyor?" iddialara ilişkin Şaban Sevinç'e açıklamalarda bulundu. Ekonomik sorunlara çözüm için hazırladığı metni diğer partilerle paylaşmaya devam eden İnce'nin, ziyaret için talepte bulunduğu partilerden biri de MHP oldu. MHP'den dönüşü bizzat 'nin yapması ve Bahçeli'nin İnce'ye "En kısa zamanda görüşelim" demesi "Memleket Partisi Cumhur İttifakı'na mı katılıyor?" dedikodularını da beraberinde getirdi.

İnce, bu iddialara "Hay Allah belanızı versin. Başka bir şey demiyorum" diyerek tepki gösterdi.

İnce, "Sayın Bahçeli telefonla aradı, 'En kısa sürede görüşelim' dedi ama randevulaşmadık. Kim randevu verirse hiç kimseyi ayırt etmeden gideceğimizi milletimizin önünde belirtmek isterim" ifadeleriyle konuya açıklık getirdi.  

İnce, Bahçeli'yle görüşmesine gelen eleştirilere de "Sayın Bahçeli diğer siyasi parti genel başkanlarından daha fazla bir nezaket gösterdi. Buna teşekkür etmek gerekirken, 'Bahçeli seni niye aradı, ne yapıyorsun, Cumhur İttifakı'na mı geçeceksin' diyorlar. Hay Allah belanızı versin. Başka bir şey demiyorum" diye tepki gösterdi.

 

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