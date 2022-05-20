Muharrem İnce'den Ahmet Davutoğlu'na: Siz Halk TV'ye çıkabiliyorsunuz ama ben çıkamıyorum, tersten oluyor, herhalde siz de A Haber'e çıkamıyorsunuz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'na yaptığı ziyaret sonrası yapılan ortak basın toplantısında ilginç diyaloglar yaşandı. İnce, "Siz c'ye çıkabiliyorsunuz ama ben çıkamıyorum, tersten oluyor, herhalde siz de A Haber'e çıkamıyorsunuz" demesi üzerine Davutoğlu, "Allah muhafazamı diyelim, bir gün her kanala çıkarız biz hiç kimseden çekinmeyiz ama onlarda o yürek olmaz" dedi.

Hayat pahalılığına karşı hazırladıkları çözüm önerilerini siyasi partilere sunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, son olarak Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na bu önerileri sundu. Ardından iki lider, ortak basın toplantısı düzenledi. Davutoğlu ve İnce, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında İnce, Davutoğlu'na, "Siz Halk TV'ye çıkabiliyorsunuz ama ben çıkamıyorum, tersten oluyor. Herhalde siz de A Haber'e çıkamıyorsunuz" dedi.

İnce'nin bu sözlerine Davutoğlu, "Allah muhafazamı diyelim, bir gün her kanala çıkarız biz hiç kimseden çekinmeyiz ama onlarda o yürek olmaz, onlar bizim gıyabımızda bizim aleyhimize konuşurlar. Kuş isimleriyle anılan bütün mahlukatı oraya toplarlar. Ama bizim mertçe karşı karşıya gelme cesaretini kolay kolay gösteremezler" yanıtını verdi.