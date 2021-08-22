Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Cumhurbaşkanı olursam ilk iş Esad'a haber göndereceğim, Şam'a büyükelçi atayacağım" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce partisinin Raif Dinçkök Kültür Merkezi'ndeki 1. Olağan Yalova İl Başkanlığı Kongresi'nde konuştu. Son dönemde gündemde olan Afgan göçmenler konusunda İnce, "Afganlara yürümek serbest. Oradan kafilelerle giriyorlar, İstanbul'a kadar geliyorlar. Sınırlar delik deşik. Bu Afgan meselesi, Suriye meselesine benzemez. Dünyada uyuşturucu dediğinizde aklınıza iki yer gelir. Biri Kolombiya, diğeri Afganistan. Başımıza ne iş açtıklarının farkında değil bunlar. Bir AVM'ye veya bir devlet dairesine girdiğinizde size HES kodu soruyorlar. Afganlara serbest. Ben de cumhurbaşkanı olursam ilk yapacağım iş, Esad'a haber göndereceğim 'Gel, masaya oturalım, Şam'a büyükelçi atayacağım.' diyeceğim. Bayramda 100 bin kişi Suriye'ye gidecek, 10 gün sonra gelecek. O kapıları kapatırım, bir daha da geri gelemezsin. Burası yol geçen hanı mı? Bayramda gidebiliyorsan 365 gün de durabilirsin demektir" diye konuştu.

"Türkiye'nin özgüvene ihtiyacı var"

Türkiye'nin depremi konuşmasının gerekli olduğunu ifade eden İnce, ülkedeki 7 milyon konutun yenilenmesi gerektiğini söyledi.

"Yangınlara, sellere hazırlıksız yakalandık ama bir büyük depremde sonumuz felaket olur" diyen İnce, sözlerini şöyle tamamladı:

"Beka problemidir, bağımsızlık problemidir, bir büyük deprem. Ne yazık ki devleti yönetenler bunu yeterince konuşmuyor. Türkiye'nin cesarete, öz güvene ihtiyacı var. Bunu yapabiliriz. İşimizin zor olduğunu biliyorum ama işimiz imkansız değil."