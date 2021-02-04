Muharrem İnce, Boğaziçili öğrencileri ziyaret etti: Politika kirlendiği için öğretmen kimliğimle geldim

Memleket Hareketi kurucusu ve eski CHP milletvekili Muharrem İnce, Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde rektör Melih Bulu’yu protesto eden öğrencileri ziyaret etti.

Ziyareti sırasında öğrencilerin sorularını yanıtlayan ve desteğini açıklayan İnce, "Tırnak içinde bugün politika, bütün bileşenleriyle kirlendiği için bugün buraya öğretmen kimliğimle geldim" dedi.

Öğrenciler, tüm muhalefet partilerini Boğaziçi’ne davet ederken Muharrem İnce de “Çocuklar demokratik taleplerini dile getiriyor, bütün siyasi partilerin temsilcilerini Boğaziçi'ne davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

İnce, ziyaretinde “Sizi tahrik etmek isteyeceklerdir. Akıldan, bilimden, özgürlükten sapmayın. Sizlere güveniyorum, gözlerinizden öpüyorum” ifadelerini kullandı.