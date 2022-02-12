Muhalefetten tarihi buluşma: 6 parti liderinin zirvesi başladı

6 muhalefet partisinin lideri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine bir araya geldi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, Ankara Ahlatlıbel'deki Çankaya Belediyesi Tesisleri'nde buluştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, toplantıya makam araçlarıyla ayrı ayrı gelen genel başkanları kapıda karşıladı.

Toplantı öncesinde 6 lider birlikte fotoğraf çektirdi. Fotoğrafın ardından liderlerin akşam yemeği eşliğindeki toplantısı başladı.

Toplantı sonrası ortak bir basın açıklaması yerine yazılı açıklama yapılması bekleniyor.



Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıya ilişkin ilk görüntüler paylaşıldı.