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Muhabir müşteri gibi davrandı, otobüs firmalarının 'sahte seyahat belgesi' pazarlığını ortaya çıkardı

30 Nisan 2020 14:38

Yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat etmek isteyen vatandaşların kaymakamlıklardan 'seyahat izin belgesi' alması gerekiyor. Gerekli şartları taşımadığı için belge alamayanlara ise bazı firmalar yolculardan istedikleri SGK dökümü ve ikametgah belgesi ile yüksek fiyattan bilet kesiyor. 

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 31 ile giriş çıkışlar kısıtlandı. Seyahat etmek isteyen vatandaşların kaymakamlıklardan izin belgesi alması gerekiyor. İzin belgesi ise sadece tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilenler, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar, özellikle son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlara veriliyor.

Ancak seyahat belgesi bulunmayan vatandaşlar yine de otogarlara gidiyor. Satıcılar ise belgesi olmayan vatandaşlara e-devlet üzerinden çıkarılan imzasız ve mühürsüz evraklar karşılığında yüksek fiyattan bilet satıyor.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na giden Demirören Haber Ajansı muhabirinin görüştüğü bir otobüs şoförü, seyahat izin belgesi olmadığını söyleyen muhabire bilet ayarlayabileceğini, İstanbul-Ankara için bilet fiyatının yaklaşık 300-350 lira olduğunu söyledi.

Ertesi gün için haber vereceğini belirten otobüs şoförü muhabiri otogarda bir firmaya yönlendirdi. Muhabir otogar çıkışında görüştüğü kişinin yönlendirmesiyle gittiği yazıhanedeki kişilere 'izin belgesi' olmadığını söyleyerek, Ankara'ya bilet almak istediğini söyledi. Görevlinin istediği SGK ve ikematgah döküm belgesini e-devlet üzerinden alarak verdi. Bu belgeleri gören görevli daha sonra 70-100 lira arasında olması gereken bileti 150 liraya sattı ve bileti uzatırken de "herhangi bir polis çevirmesinde çıkardığınız bu belgeler sizin için yeterli" dedi.

İzni bulunmayan diğer yolcularla birlikte 20 kişilik servis aracına binen muhabirin bindiği araç, hareket ettikten sonra Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Esenler Otogar Polis Amirliği ve Küçükçekmece ilçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan baskın durduruldu.

Servis aracındaki 4 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinden 3 bin 150 lira idari para cezası kesti.

 

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