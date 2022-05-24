Muhabir cirit atının altında kalmaktan son anda kurtuldu

Bayburt’ta oynanan cirit müsabakasını takip eden muhabir, üzerine gelen atın altında kalmaktan ani refleksle kendini yaklaşık 1,5 metre yükseklikten atarak son anda kurtuldu.

Bayburt Çoruh Atlı Spor Kulübü ve 15 Temmuz Atlı Spor Kulübü arasında dostluk müsabakası yapıldı. Ciritçiler, atları dörtnala koşturarak cirit müsabakasını izleyenlere keyifli anlar yaşattılar.

Öte yandan cirit müsabakasını takip eden İHA muhabiri Öznur Demir, üzerine gelen atın altında kalmaktan ani refleksle kendini yaklaşık 1,5 metre yükseklikten atarak son anda kurtuldu. Kazayı yara almadan atlatan muhabir Demir, düştüğü yerden kalkarak çekim yapmaya devam etti. Cirit atının muhabire çarpma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.