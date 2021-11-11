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Muğla Sarıgerme sahilinde kıyıya yaklaşan köpek balıkları böyle görüntülendi

“Daha önce açıkta görüyorduk, ancak kıyıya bu kadar yakın ilk kez gördüm”

11 Kasım 2021 20:55

Muğla’nın Ortaca ilçesi Sarıgerme sahilinde kıyıya doğru gelen köpek balıkları görüntülendi. Çok sayıda köpek balığının sahile yakın bölgede avlanışını vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi.

Muğla’nın Ortaca ilçesi Sarıgerme sahilinde köpek balıkları kıyıya yaklaştı. Kıyıya 3-4 metre mesafeye kadar yaklaşan 5-6 civarında köpek balığının avlanışını kıyıdaki vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi. Köpek balıklarını görüntüleyen Servet Şimşek, “Daha önce açıkta görüyorduk, ancak kıyıya bu kadar yakın ilk kez gördüm” dedi.

Bölgede dalgıçlık yapan vatandaşlarda sahilden çok daha açık mesafede camgöz ve kum türü köpek balıkları gördüklerini ancak bu kadar kıyıya yaklaşmadıklarını, gördükleri köpek balıklarının da insanlardan kaçtığını söylediler. Bölgede dalgıçlık yapan vatandaşlarda köpek balıklarının boylarının 3 metreye yaklaştığını iddia etti.

Kaynak: İHA

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