Muğla'dan Erzincan'a her yer suç mahalli: Asit havuzları, solunamayan hava, otobüslerle taşınan kanser hastaları

İklim Adaleti Koalisyonu ve Ekoloji Birliği bileşenleri tarafından başlatılan 'İklim Adaleti Kervanı' İstanbul'dan yola çıkarak doğal yaşamın tahrip edildiği alanları yerinde inceledi. Belgeselci- Video aktivist Gökhan Şahin ile İlkim Adaleti Koalisyonu'ndan Çiğdem Özbaş, T24 ekranlarında doğa mücadelesi verenlerle buluşmalarını ve gözlemlerini anlattı.

Geçen yıl Marmaris, Datça, Bodrum'da bütün doğal hayatı ve canlıları yok eden büyük yangınlar yaşandı. Ardından Temmuz ve Ağustos ayında Bartın, Sinop ve Kastomonu'da yıkıma yol açan bir sel meydana geldi. İnsanlar hayatını kaybetti, yaralandı. Türkiye 2021 yılında iklim krizi gerçeğiyle ağır bir şekilde yüzleşti.

"Hem yerelleşelim hem küreselleşelim"

İklim adaletini yerinde aramak için yola çıkan İklim Adaleti Kervanı'nın duraklarını ve amacını İklim Adaleti Komisyonu'ndan Çiğdem Özbaş anlattı. Özbaş, iiklim adaleti talebinin uluslararası bir talep ve farklı toplumsal kesimleri bir araya getiren bir hareket olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Daha çok Birleşmiş Milletler'in iklim (COP26) toplantılarını protesto etmek üzere, alternatif zirveler yapmak ve çeşitli networklerle bir araya gelmek üzere bir tür kervanın parçasıydılar. Çok yol aldılar. Bu süreçte Glasgow'da buluştuğumuzda bir hafta boyunca Halkların Alternatif Zirvesi'nde toplantılar yaptık. Bu toplantılara dünyanın her yerinden 10 bine yakın insan katıldı.

Birleşmiş Milletler toplantılarını yaparken biz de direnişi bir araya getiriyorduk. Kervan fikri oralarda konuştuğumuz bir fikirdi. Ardından Lizbon'da Halkların İklim Anlaşması ile toplantı yaptık. Orada farklı ülkelerden ekoloji grupları bir kervan, bir uzun yürüyüş yapma fikri doğru. Uluslararası düzeyde Nisan ayında bir araya gelelim ve ekolojik yıkım alanlarını hep birlikte ifşa edelim ve yolda iklim değişikliğinin yarattığı görüntüleri görünür hale getirelim, halkların yaşadığı acıları tespit edelim ve konuşalım, hem yerelleşelim hem küreselleşelim boyutunda bir öneriydi ve yola öyle çıktık."

"Doğaya karşı açıkça işlenen suçları yerinde gözlemledik"

Gökhan Şahin ise İklim Adaleti Kervanı'nın güzergahındaki Muğla'da İkizköy ve Akbelen Ormanı'ndaki insanlarla birebir iletişim kurmaya gittiklerini "yakın zamanda sesini duyurmaya çalışan bir halk vardı. Sosyal medya üzerinden çabalarını da görebiliyorduk" diyerek anlattı.

Çiğdem Özbaş, Portekiz ve İrlanda'da da Nisan ayında 15 günlük bir kervan süreci yaşandığını belirterek Türkiye'deki kervanın da İstanbul'dan 7 Nisan'da yola çıktığını, ilk durağın Muğla Akbelen olduğunu söyledi. Ardından Aydın, İzmir Aliağa, Manisa Soma, Çan ve Erzincan İliç'e gittiklerini dile getiren Özbaş, geçen hafta sonunda da Zonguldak Çevre Koruma Derneği’nin çağrısıyla Zonguldak'a gittiklerini anlattı. Daha sonra Bakacakkadı, Perşembe, Temenler köyü, Filyos ve Çatalağzı’nda incelemeler yaptıklarını ifade eden Özbaş, buralarda doğaya karşı açıkça işlenen suçları yerinde gözlemlediklerini dile getirdi.