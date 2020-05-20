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Muğla’da orman yangını

20 Mayıs 2020 17:27

Milas'ın Kısırlar Mahallesi yakınlarında saat 15.30 sıralarında çıkan orman yangını devam ediyor. İlk etapta Milas ve Bodrum’da konuşlanan arazöz ve yangın söndürme ekipleri yangına müdahale ederken, rüzgar nedeniyle büyüyen yangına çevre illerden de hava ve kara ekipleri desteği istendi.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen orman yangının çıktığı alanın ormanlık ve sarp alan olduğu öğrenilirken, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına İzmir ve Denizli Orman Bölge Müdürlüklerinden de kara ve hava ekibi sevk edildi. Yangına şu anda karadan 20 arazöz, 10 su tankeri ve 3 dozer sevk edilirken Marmaris ve Fethiye’de konuşlu 2 yangın söndürme helikopteri yangına havadan müdahale ediyor.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri şu anda İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden bin yangın söndürme helikopterinin yangın bölgesine sevk edildiğini açıklarken, yangın söndürme çalışmaları hem karadan hem de havadan devam ediyor.

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