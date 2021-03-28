Muğla'da erkek şiddeti: Kadına önce çatal fırlatıp sonra yumrukladı

Muğla'da bir erkeğin bir kadına önce çatal fırlatıp sonra da yumrukladığı anlara ilişkin görüntüler büyük tepki çekti.

Muğla Marmaris’te yaşandığı iddia edilen olayda, E.C. isimli bir erkeğin, sevgilisi olduğu iddia edilen kadına şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde E.C.'nin, kadına önce çatal fırlattığı, ardından da yumrukladığı görülüyor.

Görüntülerin ardından E.C.'nin tutuklanması için Twitter’da #EnginCeylanTutuklansın etiketiyle kampanya başlatılırken resmi makamlardan ise olayla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.