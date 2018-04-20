Müge Anlı'dan Tolga Zengin'e: Sen futbolcu olarak dönüp taraftara saldıramazsın, bunların meslekten men edilmesi lazım!

Müge Anlı'ya bugün yayınlanan programında 1903 Karakartallar Derneği tarafından canlı yayında plaket verildi. 1903 Karakartallar Derneği'ne plaket için teşekkür eden Müge Anlı, tribünden izlediği ve tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasında çıkan olaylarla ilgili açıklamada bulundu. Müge Anlı, Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasında çıkan olaylar hakkında şöyle konuştu: "Herkes gitsin huzuruyla takımının maçını izlesin. Yenersek yeneriz, yenilirsek yeniliriz ama her şey bir disiplin içinde olmalı. Bunun için bence yöneticilere görev düşüyor. Yöneticiler açıklamalarına dikkat edecekler. Futbolcular dönüp taraftarlara saldırmayacaklar. Sen futbolcusun. O taraftar orada olduğu için para kazanıyorsun. Taraftar her şeyi söyleyebilir ama sen futbolcu olarak dönüp taraftara saldıramazsın. Bunları yapanlar olduğu zaman, bunların meslekten men edilmesi lazım ki; biz huzur için de çoluğumuzla çocuğumuzla gidelim güzel güzel seyredelim"