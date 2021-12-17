Müge Anlı'nın programında stüdyoya polis girdi; öldürülen Meliha Özsu'nun babasını ifadeye götürdü

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Meliha Özsu cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cinayetin aydınlatılması için polis ekipleri, baba Yasin Özsu'yu ifade için stüdyodan almaya gelince canlı yayında sinir krizi geçiren anne, kızının babasını suçlayarak "Suçun çıkacak Yasin, kızımı sen öldürdün." diye bağırdı.

Müge Anlı'da, 18 yaşındaki Meliha Özsu cinayetinin aydınlatılması için çalışmalar devam ediyor. Programın dün yayınlanan bölümünde polis ekipleri tarafların ifadelerini almak için stüdyoya geldi.

Ne olmuştu?

Haberler.com'un haberine göre, Adana'da yaşayan ve 2015 yılında babasının evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Meliha Özsu'nun, öldürüldükten 6 yıl sonra kimsesizler mezarlığına gömüldüğü ortaya çıktı. Yıllardır kayıp olarak bilinen Meliha Özsu'nun, silahla öldürüldüğü ve vücudunda kesici alet izleri olduğu tespit edildi.

Başından ve omzundan kurşunlandığı belirlenen Meliha Özsu'nun annesi Aysel Gençtürk, programda eski eşinden şüphelendiğini, eşi zamanında Meliha'yı kendisine verseydi kızının okuyan bir insan, düzgün bir insan olacağını, kızının öldüğünü, kızı evlenince eski eşinin asla araştırmadığını, kızının cesedi bulununca bile kendisinin 1 ay sonra bunu öğrendiğini anlattı.

Baba hakkındaki suçlamaları kabul etmedi

Meliha Özsu'nun babası Yasin Özsu'nun ifadeleri ise, şüpheleri güçlendirdi. Anne Aysel Gençtürk, eski eşinin bir şeyler bildiğini ancak sakladığını iddia etse de baba Yasin Özsu, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

JASAT devreye girdi

Yayın sırasında Yasin Özsu, iki kişiden şüphelendiğini söyledi. Kızının arkadaşı olan Leyla ve Mine'nin yanına gitmiş olabileceğini önce sürdü. Yayını ihbar kabul eden Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Mehmet ve Mine Cuhalamak çiftinin ifadesini almak üzere evlerine geldi. Ekipler, Mehmet Cuhalamak'ın ifadesine başvururken Mine Cuhalamak da ifade verdi. Meliha'nın öldüğünü bilmedikleri için gerçekleri sakladıklarını söyleyen çift, artık her şeyi anlatacaklarını söyledi. Meliha Özsu'nun babası Yasin Özsu'nun anlattığı hiçbir şeyin doğru olmadığını belirtti.

Uyuşturucu bağlantıları olduğu iddiası

Programda, Yasin Özsu'nun ve kızı Meliha Özsu'nun uyuşturucu ile bağlantısı olduğu iddiaları öne sürüldü. Tanık ifadeleri ile konuşan Müge Anlı, Meliha Özsu'nun bu sebeple öldürülmüş olabileceğini belirtti.

Canlı yayında ifadesini almak için götürdüler

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, baba Yasin Özsu'yu ifadesi alınmak üzere İstanbul Adliyesi'ne götürmek için stüdyoya geldi.

Anne sinir krizi geçirdi

Ekiplerin gelmesiyle ortalık bir anda karıştı. Anne Aysel Gençtürk, baba Yasin Özsu'nun üzerine doğru, "Suçun çıkacak Yasin, kızımı sen öldürdün." diyerek gitti. Sinir krizi geçiren anne, çevredekilerin müdahalesi ile Yasin Özsu'dan uzak tutuldu. Özsu stüdyodan çıkarılırken, Müge Anlı "Burada anlattığı hiçbir şey devletin kayıtlarında yok." diyerek ifadeye çağıran savcıya teşekkür etti.