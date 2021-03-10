Müge Anlı Miraç Kandili'ni kutlarken stüdyo ekranındaki KJ gündem oldu!

ATV ekranlarında yayın yapan Müge Anlı'nın bugün yayınlanan bölümünde beklenmedik bir olay yaşandı. Anlı, canlı yayında Miraç Kandili'ni kutlarken stüdyo ekranında 14 Şubat Sevgililer Günü görselleri kullanıldı.

ATV ekranlarında yayın yapan Müge Anlı, bugünkü programının açılışını izleyicilerin Miraç Kandili'ni kutlayarak yaptı. Ancak o anlarda ekranlarda kandille alakalı görseller yerine 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlanan tasarımlar gösterildi.

Kısa sürede hatayı fark eden reji çalışanları hemen görüntüleri değiştirdi. O arada bugün gündeme getirecekleri konularla ilgili bilgi veren Anlı, kısa süreli hatayı fark etmeden kağıdından notları okumaya devam etti.

Canlı yayındaki hata ise izleyicilerin dikkatinden kaçmayarak kısa sürede gündem oldu.