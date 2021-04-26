Müge Anlı’dan 'Yıldız Tilbe' performansı: "Madem 'başka yok mu?' diyorsunuz..."

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'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programıyla ekranlara gelen Müge Anlı, sanatçı Yıldız Tilbe'nin 'Çabuk Olalım Aşkım' isimli şarkısını seslendirdi ve o anları Instagram hesabından paylaştı.

Anlı o anlar için "Sayfamı açtığım ilk günden bu yana iltifatlarınızla beni çok mutlu ettiniz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Madem 'Başka yok mu?' diyorsunuz, o halde bir şarkı da Yıldız Tilbe’den gelsin ve kalbinde sevgiye yer açabilen herkese gitsin" notunu düştü.