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Müge Anlı'nın canlı yayında, eve dönmek istemeyen kızına tokat attı!

Kızına tokat atan baba Ersin Kızılarslan ise bayıldı

09 Nisan 2022 10:23

ATV'de yayınlanan ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında, bir kişi eve dönmek isteyemen kızını ikna etmeye çalışırken tokat attı. Canlı yayında yaşanan o anlar tepkilere neden olurken, Anlı "Bu çocukları bu hale böyle getiriyorsunuz" dedi. 

Kızına tokat atan baba Ersin Kızılarslan ise bayıldı. 

Programa katılan Kızılarslan ailesi 20 yaşındaki kızları Sibel'in evli ve 3 çocuk babası Serdar Gezgin tarafından kaçırıldığını iddia etti. Daha önce Serdal Gezgin isimli komşularının taciz ve tehditleri nedeniyle şikayette bulunduklarını ifade eden aile, liseden beri kızlarının peşini bırakmadığını ileri sürdü.

Günler sonra kızları Sibel Kızılaraslan'a canlı yayında kavuşan anne baba, "Aklını başına al, ne olursa olsun kabulümüzsün" derken Sibel gözyaşları içinde Serdar'ı sevdiğini ifade etti. O sırada Ersin Kızılarslan, kızı Sibel’e tokat attı. Baba, attığı tokadın ardından bayıldı.

 
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