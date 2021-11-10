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Müge Anlı'da sorulara cevap vermek istemeyen konuk kendini odaya kilitledi

"Hiç böylesiyle de karşılaşmadım yani"

10 Kasım 2021 11:53

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, bir aydır eşinden haber alamadığını söyleyen Bayram Fındık isimli vatandaş, kendisine sorulan sorulara cevap vermek istemediğini söyleyerek kendini odaya kilitledi. 

Kanser hastası Bayram Fındık, evlilik dolandırıcılığı yaptığı iddia ettiği eşi  27 yaşındaki Hanife Fındık'ı bir aydır aradığını söyleyerek Müge Anlı'ya başvurdu. Bayram Fındık, eşini aradığını açmadığını, mesaj atıp “Ben Çankırı’ya hastaneye gidiyorum, kafamda tümör var” dediğini, hastaneye sorduğunu, öyle bir kayıt olmadığını ifade etti. 

Konunun Müge Anlı ile Tatlı Sert programına taşınmasının ardından kendisine sorular sormak için evine giden muhabirin sorularına yanıt vermeyen Bayram Fındık, kendisini odaya kilitledi. 

Fındık'ın bu  davranışı karşısında kahkaha atan Anlı ise, "Tutamadım kendimi. Hiç böylesiyle de karşılaşmadım yani. Neden kilitliyor kendini?" dedi. Fındık ise "Bana güvenmiyorsunuz ama başkasına güveniyorsunuz" diye yanıt verdi.

Muhabir ise "Bizi evden kovmuyor fakat kendisini odaya kapattı" diyerek durumu aktardı. Konuk Bayram Fındık, ısrarlar soncunda kapıyı açarak sorulara yanıt verdi. 

Müge Anlı ile Tatlı SertBayram Fındıkkendisini odaya kiltledi

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