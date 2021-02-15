Müge Anlı canlı yayında açıkladı; 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin öldürüldüğü ortaya çıktı

Giresun'da geçen yıl bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya gittikten sonra kaybolup, 3 gün sonra da derede cansız bedeni bulunan İkranur Tirsi’nin (7) 14 yaşındaki S.T tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Konuyu programında işleyen Müge Anlı, İkranur Tirsi’nin (7) aynı zamanda amcası olan 14 yaşındaki S.T.'nin cinayeti itiraf ettiğini duyurdu.

Giresun'un Bulancak ilçesinde 27 Haziran’da evinin yakınındaki bahçede kaybolduktan 3 gün sonra derede cansız bedenine ulaşılan İkranur Tirsi’nin (7) ölümüyle ilgili, cinayet şüphesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyordu. 8 ay sonra İkranur Tirsi olayı aydınlatıldı. İkranur'un dedesi ve amcasının da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı. Küçük kızın dedesi, 14 yaşındaki S.T. ve 3 halasının da yer aldığı 7 kişinin sorgusu tamamlandı. Şüphelilerden İkranur'un amcası S.T. (14) ile halası A.T. (20) adliyeye sevk edildi

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla İkranur Tirsi'nin ölümünü araştırmak üzere görevlendirilen özel ekip ise çalışmalarına devam ediyor. Soruşturmada kızın dereye düşerek öldüğü ya da öldürüldükten sonra dereye atılmış olabileceği ihtimalleri titizlikle araştırılıyor. Bu kapsamda köyde, aralarında aile bireylerinin de yer aldığı 20 kişiden DNA örneği alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen DNA örnekleri inceleniyor.