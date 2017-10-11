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Müftü vekili tezgah başında 'bol balık çıksın' diye dua etti!

11 Ekim 2017 13:16

Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte, Beylikdüzü Müftü Vekili Lütfi Aydın ile ilçedeki diğer görevlileri bir ay önce açılan deniz av sezonunun bu yıl bereketli geçmesi için balık tezgahı başında dua etti. CNN Türk'de yer alan habere göre balık tezgahındaki “Derya kuzusu bunlar, canlı canlı..” şeklindeki bağırışlar yerini duaya bıraktı. Görenlerin şaşkınlıkla izlediği anlarda din görevlisi, “Allahım bu mevsimde bize bu tezgahlarda iri iri balıklar görmemizi nasip eyle, balık bol olsun, ucuz olsun herkes yesin, herkese şifa olsun, balıkçımızın da halkımızın da yüzü gülsün. Denizdeki balıkçımızı kazadan beladan koru ya rabbi” şeklinde dua etti.

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Müftü vekili tezgah başında &#39;bol balık çıksın&#39; diye dua etti!

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