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Müezzin Koronavirüs oldu, cami geçici olarak ibadete kapatıldı

23 Eylül 2020 11:28

Ordu’nun Altınordu ilçesinde, Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan bir müezzinin görevli olduğu cami, geçici olarak ibadete kapatılarak dezenfekte edildi.

Altınordu ilçesi Köprübaşı mevkisinde bulunan Köprübaşı Camisi müezzini Y.T.’nin Koronavirüsü testi pozitif çıktı. Bunun üzerine cami dün akşam saatlerinde geçici olarak ibadete kapatılarak girişine ise "Camimiz dezenfekte edileceği için perşembe günü sabah namazına kadar kapalıdır" uyarısı asıldı. Ancak caminin kısa süreliğine de olsa ibadete kapalı olmaması için ekipler tarafından gece saatlerinde temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapılarak, cami yeniden ibadete hazır hale getirildi.

Caminin kapılarının öğle namazı öncesi yeniden açılacağı ve ibadet yapılabileceği öğrenildi.

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