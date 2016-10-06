Müebbet hapis cezası alan İlhan Çomak'ın babası: Adalet, adalet!..

22 yıldır tutuklu yargılanan İlhan Çomak'ın babası, verilen müebbet hapis kararı sonrasında adliyede isyan etti. Baba Çomak, "Adalet" diyerek tepkisini dile getirdi. Üniversite öğrencisiyken tutuklanan şair İlhan Çomak'ın karar duruşması İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Çomak hakkındaki müebbet hapis cezasını onadı. 22 yıldır tutuklu bulunan Çomak, 1994 yılında 21 yaşında bir üniversite öğrencisiyken tutuklanmış, dönemin Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından 2000 yılında ‘devletin hakimiyeti altındaki topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya matuf eylemlerde bulunmak’ suçundan idama mahkum edilmiş, iyi hali dikkate alınarak cezası ağırlaştırılmış müebbete çevrilmişti. Kararın Yargıtay tarafından onanması üzerine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurulmuştu. AİHM, 2007 yılında Çomak’ın adil yargılanmadığına hükmetmiş, buna rağmen dava ancak 2013’te yeniden görülmeye başlamıştı.