Müebbet hapis cezası alan Harbiyeli öğrencilerin aileleri seslerini metroda duyurmaya çalıştı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından müebbet hapis cezasına çarptırılmış Harbiyeli öğrencilerin aileleri metroda seslerini duyurmaya çalıştı.

Harbiyeli Furkan Talha Çetinkaya, 19 Ocak'ta Ankara’dan Silivri’ye 'adalet yürüyüşü' başlatacağı sırada polis tarafından gözaltına alınmış ve yürüyüşü engellenmişti. Dün (20 Ocak) Melek Çetinkaya ve 16 Harbiyeli anne ve baba daha yine yürümek istemiş ancak Ankara Ostim'de gözaltına alınmıştı.

Dün yürüyüşe katılmak isteyenler metroda açıklama yaparak polis tarafından darp edildiklerini dile getirerek yürüyüşün engellenmesine ve öğrencilerin aldığı hapis cezalarına tepki gösterdi.