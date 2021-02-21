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Müdürü tarafından kafasına silah dayanan kadın: 'Vurayım mı seni?' dedi

"O an dizlerimin bağı çözüldü"

21 Şubat 2021 14:54

Kahramanmaraş'ta çalıştığı banka şubesinde müdürün başına silah dayadığı müşteri hizmetleri uzmanı Melis B. (33), yaşadıklarını anlattı. Olaydan sonra psikolojik tedavi görmeye başladığını belirtip şikâyetçi olduğu müdürden ölüm tehdit aldığını da öne süren Melis B., "Silahı alnıma dayadı 'Vurayım mı seni, vurayım mı?' dedi. O an benim dizlerimin bağı çözüldü" dedi.

Olay, geçen yıl 22 Temmuz’da Kahramanmaraş’taki özel bir bankanın şubesinde meydana geldi. Şube Müdürü Turabi K. (49), kasa bölümünde güvenlik görevlisinin silahını alarak müşteri hizmetleri uzmanı Melis B.’nin başına silah dayadı.

Olayın ardından Melis B., can güvenliği olmadığını gerekçe göstererek iş akdini feshederken, Turabi K. hakkında da Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma sonunda banka müdürü hakkında silahla tehdit suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle Kahramanmaraş 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Turabi K.’nın, Melis B.’nin başına silah dayadığı anlar, bankanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Melis B., kasa kapısının yanında duvara yaslanmış şekilde beklerken Turabi K., güvenlik görevlisi ve başka bir çalışanla merdivenlerden iniyor. Melis B.’ye el işareti yaparak bir şeyler söyleyen Turabi K., daha sonra güvenlik görevlisinin silahını alıp kadının başına dayıyor, Melis B. ise başını çevirerek namludan uzaklaşmaya çalışıyor. Turabi K. daha sonra silahı kadının başından indirip güvenlik görevlisine veriyor.

“Olayın daha evveli de var"

Yaklaşık 8 yıldır bankacı olduğunu belirten Melis B., yaşadıklarını anlattı. Melis B., Turabi K.’nın hem kendisine hem de diğer çalışanlara ‘şaka’ adı altında hakaret ve küfürler ettiğini öne sürerek, “Olayların aslında daha evveli de var. Ağzı küfürlü bir insandı.

Bu nedenle de ben kendisini bankaya defalarca şikâyet ettim ve bu nedenle de üzerime daha çok geldi ve ‘Bana bir şey olmaz, istediğin yere şikâyet et, beni savcılığa ver’ diyordu. Daha evvelinde de bana kalem fırlatıp, üzerime yürüdü. Bankaya şikâyet etmiştim ama bir şey yapılmadı. Ondan sonra bu adam benden iyice gıcık aldı” diye konuştu.

“Biz aramızda şakalaşırız, kimseye söylemek yok"

Olayın, şubenin kasa bölümünde yaşandığını ifade eden Melis B., o anları ve sonrasında yaşananları şöyle anlattı:

“Normalde para, operasyon yöneticisiyle kasaya indirilir. Olay günü operasyon yöneticisinin bir işi olduğu için parayı indirirken müdür bey eşlik etti bize. Ben önden indim, arkadan da güvenlik görevlisi ve diğer arkadaş müdür beyle gülüşerek geliyorlardı. Birden güvenliğin elinden silahı aldı alnıma dayadı ‘Vurayım mı seni, vurayım mı?’ dedi.

O an benim dizlerimin bağı çözüldü ve kendisine ‘Kameraların önünde bana silah çektiniz’ dedim. O da bana bir şeyler söyledi ama olayın şokuyla ne söylediğini hatırlamıyorum. Silahı bayağı bir ittirdiği için dayadığı yer 3-4 gün mor kaldı. Aynı gün mesai bitmeden odasına çağırdı ‘Biz aramızda şakalaşırız, bizim aramızda kalır. Kimseye söylemek yok’ dedi. Ben durumu bankaya bildirdim ve banka da beni adamdan uzaklaştırmak için idari izne gönderdi.”

“Gelip öldüreceğim"

Daha sonra Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek müdür Turabi K.’dan şikâyetçi olduğunu belirten genç kadın, müdürün ondan sonra kendisini sürekli tehdit etmeye başladığını öne sürerek şöyle devam etti:

“Ben suç duyurusunda bulunduktan sonra banka, müdürün istifasını aldı. Hakkımda uzaklaştırma ve koruma kararı çıktı. Olaydan 2 ay sonra başka bir şubede işe başladım. Uzaklaştırma kararının bitmesiyle birlikte bu adam beni aramaya başladı. Ben hiç telefonunu açmadım ve bankaya bildirdim.

Banka da beni tekrar idari izne ayırdı ve ben de başka bir şehre gittim ama adam sürekli aramaya ve tehdit etmeye devam ediyor. En son kardeşimle konuştu, ‘Sizi bulacağım, gelip öldüreceğim. Neredeyseniz konum atın geleceğim’ diyerek açık açık tehdit etti. Bu arada savcılık takipsizlik verdi.”

“Tehdit kayıtlarıyla itiraz edince dava açıldı"

Takipsizlik kararını beklemediğini belirten Melis B., “Zaten ses kaydında da adam söylüyor ‘Yarın bir gün takipsizlik verilsin o zaman görüşeceğiz’ diye. Elimizdeki tehdit kayıtlarıyla birlikte takipsizlik kararına itiraz ettik ve şükürler olsun ki dava açıldı sonunda. Bu süreçte ben izindeyim ama adam beni bulmak için çabalıyor. Ben herhangi bir şubede işe başlasam, başladığım gün beni bulacak.

O yüzden ben işe başlayamıyorum ve idari izinde olduğum için maaşımda az yatıyor. Yani hayatımı normal sürdüremediğim için bankaya da can güvenliğimin olmadığını, herhangi bir şubede işe başlamam durumunda adamın beni bulup öldüreceğini, bu şartlarda işe devam edemeyeceğimi belirterek iş akdimi feshettim. Ama banka benim can güvenliğimin olmamasını haklı bir gerekçe olarak görmeyip istifa etmişim gibi işlem yapıp tazminatımı da ödemediler” diye konuştu.

“Psikolojik tedavi görüyorum"

Olaydan sonra hem manevi hem de ekonomik anlamda çok zor günler geçirdiğini de ifade eden Melis B., “Tazminatımı alamadığım gibi işsizlik maaşımı da alamadım. Bütün hayatım altüst oldu ve korktuğum için Kahramanmaraş’a gelip evimi taşıyamıyorum ama yaşamadığım eve her ay 700 lira kira, 55 lira da aidat ödüyorum.

Benim dışımda gelişen ve başkalarının sebep olduğu olaylar yüzünden hayatım altüst oldu. Adam serbest olduğu için belki de hâlâ beni arıyordur, öldürmek istiyordur. Psikolojik tedavi görüyorum, yaşadığım şeyleri atlatamıyorum” dedi.

Kaynak: DHA

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