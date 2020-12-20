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Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez: "Senaryoyu ilk gördüğümde jüriye 'Allah'ın emri peygamberin kavliyle bu rolü sizden istiyorum' dedim"

Taner Ölmez Ali Vefa karakterini de yorumladı

20 Aralık 2020 13:21

T24 Haber Merkezi

Gazeteci Fatih Portakal'ın Youtube kanalındaki yayına katılan, Mucize Doktor dizisinde otizmli bir doktor olan Ali Vefa karakterini canlandıran oyuncu Taner Ölmez "Dizinin senaryosunu görünce çekincen oldu mu?" sorusuna "Oldu tabii ama senaryoyu ilk gördüğümde yapım şirketine girdim ve ettiğim ilk cümle 'Allah'ın emri peygamberin kavliyle bu rolü sizden istiyorum' oldu" yanıtını verdi.

Ölmez, "Yapım şirketindeki jüriye 'Bu çocuğu kim oynayacaksa bu masadakilerle görüşmesin. Başka sayfaları açmasın, başka videoları izlemesin, gitsen direkt bu çocuklarla ve onların aileleriyle, bunun uzmanlarıyla görüşsün' dedim" ifadelerini kullandı. 

Bu role seçilmesinin ardından otizmli çocuklar ve aileleriyle saatler geçirdiğini söyleyen Ölmez, "Bir mola' deyip, yanlarından ayrılıp, ağladığım günler oldu" dedi. 

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