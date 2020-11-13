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Muazzez Ersoy'un adını ve fotoğraflarını her yerde kullanan mekâna polis baskını

Ersoy'un avukatları, mekana giderek tüm servis, dekor ve hizmet ürünlerine el koydu

13 Kasım 2020 13:06

Usta oyuncu Muazzez Ersoy, isim hakkı üzerinden sınırlı ölçüde anlaştığı mekânın her yerinde kendi ismini ve adını görünce dava açtı. Ersoy'un avukatları, mekâna giderek tüm servis, dekor ve hizmet ürünlerine el koydu.

Muazzez Ersoy, yıllar önce 'isim hakkı üzerinden' sınırlı ölçüde anlaşma yaptığı Muazzez Ersoy & Şenol Kolcuoğlu Restoran'daki ortaklarıyla 'Muazzez Ersoy markasının haksız kullanımı' nedeniyle mahkemelik olmuştu. Usta sanatçı avukatlarını devreye sokarak polis eşliğinde restorandaki tabelaları indirtti.

"İzin almadan her yere adımı bastılar"

Mekanda üzerinde adının basıl olduğu servis dekor ve hizmet ürünlerine el koyduran Muazzez Ersoy, "Yeni adıyla Muazzez Ersoy & Neffis Et isimli restoran ile 'sınırlı ölçüde ismimi kullanım iznim' dışında hiçbir ortaklığım ve işletmesel bir bağım yoktur. Aramızdaki sözleşmeye rağmen, izinsiz ve haksız yere restorandaki garson ve usta önlüklerine, gömleklerine, menülere, masa örtülerine, şeker paketlerine, ocakbaşlarına, duvarlara, iç kapı girişlerine ismimi bastırdı ya da yazdırdılar" ifadelerini kullandı.

Ersoy Instagram hesabından olayla ilgili şu açıklamayı yaptı; 

"İstanbul Maltepe Küçükyalı'da bulunan Muazzez Ersoy & Neffis Et isimli restoran ile "sınırlı ölçüde ismimi kullanım iznim" dışında hiçbir ortaklığım ve işletmesel bir bağım olmadığını ve bu sözleşmenin de haksız kullanım nedeni ile feshedildiğinin açıklamasını daha önce yapmıştım.

Söz konusu işletme, aramızdaki sözleşmeye rağmen,  izinsiz ve haksız yere restorandaki garson ve usta önlüklerine, gömleklerine,  menülere, masa örtülerine, şeker paketlerine, ocakbaşlarına, duvarlara, iç kapı girişlerine ismimi bastırdı ya da yazdırdı; tüm tebligatlarımıza rağmen bu reklamsal adımlardan vazgeçmedi.

Hukuki işlemlerimi takip eden Küresel Hukuk ve Danışmanlık Avukatları Sayın Av. Habip Bozkurt,   Av. Merve Turnaoğlu ve  Av. Didem Günay Aydın; haklarım için mahkemeye başvurdu. Muazzez Ersoy markasının haksız kullanımının tedbiren durdurulması talebiyle... Ve bugün restorandaki haksız kullanılan isim ve markam tümüyle kaldırıldı. Kamuoyuna, 3. Şahıslara saygıyla bildiririm."

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