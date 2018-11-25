Muazzez Ersoy: Sayın başkanımız, sayın reisimiz bir dünya lideri

Şarkıcı Muazzez Ersoy, sosyal medyada hakkında yazılanlara aldırmadığını söylerken “Bariz bir tepki almadım, havaalanı muhteşemdi tamamı bitmediği halde” dedi. A Haber'e konuşan Ersoy, özetle şunları söyledi: Avrupa'dan daha öndeyiz ama bugünlere gelmek hiç kolay olmadı. Sıkıntıları, zor günleri birlikte göğüsledik, hâlâ da göğüslüyoruz. Sayın başkanımız, sayın reisimiz bir dünya lideri. Görmek istemeyenler görmeyebilir ama… Sayın başkanımız halkıyla her şeyi paylaşıyor. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar bitmedi, bitmiyor.