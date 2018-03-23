Muazzez Ersoy, Adnan Oktar'ın salona girdiğini böyle duyurdu: Çok zarif bir beyefendi geldi

A9 TV'nin 8. Kuruluş yıl dönümü gecesinde sahne alan Muazzez Ersoy, Adnan Oktar'ın salona girmesiyle, "Salona çok zarif bir beyefendi girdi" diye anons yaptı. Ersoy, ardından sahneden inip Oktar'ın yanına giderek teşekkür etti. A9 TV'nin 8. kuruluş yıldönümü için geçen pazartesi akşamı İstanbul Raffles Otel'de kutlama etkinliği düzenlendi. Geceye son dönemde müritlerinin yanından kaçmasıyla gündeme gelen Adnan Oktar ve sanatçılar Muazzez Ersoy, Güllü, Ankaralı Turgut, Arif Susam, Huri Sapan, Mesut Külahlı ve Engin Çağlar da katıldı. Gecede sahne alan Muazzez Ersoy, Adnan Oktar, salona girdiği anda, "Salona çok zarif bir beyefendi girdi" diye anons yaptı. Ardından sahneden inip, Oktar'ın oturduğu masaya kadar giden Ersoy, Adnan Oktar'a tekrar tekrar teşekkür etti.