Muayene ücreti ödemedi, sağlık çalışanını rehin alıp darp etti

Kahramanmaraş’ta bir kişi, eşi olduğu iddia edilen kadının bebeğinin muayene ücretini ödemeyeceğini söyleyerek sağlık çalışanını önce rehin aldı daha sonra darp etti.

Olay, özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre, M.S., eşi olduğu söylenen kadın ve kadının bebeği ile beraber hastaneye gelerek bebeğin muayenesini yaptırdı. Muayene sonrası sosyal güvencesi olmadığı öğrenilen ve muayene ücreti talep edilen vatandaş, durumu görüşmek için hastanenin hasta hakları birim sorumlusu Nazlı Kirazlı ile görüştü.