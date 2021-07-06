Muayene ücreti ödemedi, sağlık çalışanını rehin alıp darp etti

Olay, özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre, M.S., eşi olduğu söylenen kadın ve kadının bebeği ile beraber hastaneye gelerek bebeğin muayenesini yaptırdı. Muayene sonrası sosyal güvencesi olmadığı öğrenilen ve muayene ücreti talep edilen vatandaş, durumu görüşmek için hastanenin hasta hakları birim sorumlusu Nazlı Kirazlı ile görüştü.
Kirazlı'nın odasında devam eden görüşme daha sonra tartışmaya dönüştü. Hasta hakları birim sorumlusu Nazlı Kirazlı, görüşme sonrası çıkan tartışmada M.S.'nin kendisini odaya kilitleyerek darp ettiğini ve odadaki bilgisayarı kırdığını söyledi.
Hastanede yaşanan olay ise güvenlik kameralarınca kaydedilirken, görüntülerde M.S.’nin, Nazlı Kirazlı'nın odasından çıktığı ve merdivenlerden inerek hastaneden ayrıldığı görüldü. Devlet hastanesinden darp raporu aldığını ifade eden Kirazlı, M.S. hakkından şikayetçi olduğunu söyledi.