MSB: Yunanistan tarafından dövülen, ayakkabı, para ve kimlikleri alınarak aç ve susuz rehin tutulan 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan tarafından dövülen, ayakkabı, para ve kimlikleri alınanan 35 sığınmacının Türkiye'ye gönderilmeye çalışıldığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan video ile birlikte yapılan açıklamada, "Yunanistan tarafından dövülen, ayakkabı, para ve kimlikleri alınarak aç ve susuz rehin tutulan 35 düzensiz göçmen, yasa dışı yollarla ülkemize gönderilmeye çalışıldı. Meriç Nehri üzerinde tespit edilen göçmenler Edirne hududundaki personelimiz tarafından kurtarıldı" denildi.