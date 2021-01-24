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MSB paylaştı: "Unutulmayacak bir görüntü"

"F-16 uçağımızda bulunan Sniper Pod'a eşsiz bir dolunay görüntüsü yansıdı"

24 Ocak 2021 15:14

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tuz Gölü civarında yapılan gece uçuşu esnasında F-16 uçağında bulunan Sniper Pod'a yansıyan dolunayın görüntüsünü paylaştı. MSB paylaşımına "Hava Kuvvetlerimizin kahraman pilotlarından unutulmayacak bir görüntü" notunu düştü.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimizin kahraman pilotlarından unutulmayacak bir görüntü. Tuz Gölü civarında yapılan bir gece uçuşu sırasında F-16 uçağımızda bulunan Sniper Pod'a eşsiz bir dolunay görüntüsü yansıdı" ifadelerine yer verildi.

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msbmilli savunma bakanlığıpilotf-16dolunay

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