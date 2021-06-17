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MSB: F-16 uçaklarımız ABD'nin B-52 uçaklarına refakat etti

Milli Savunma Bakanlığı'nca Türk F-16 uçakları ile ABD'nin B-52 uçaklarına refakat görevi yapıldığı açıklandı

17 Haziran 2021 13:13

Milli Savunma Bakanlığı'nca ABD Avrupa Komutanlığı'nın (EUCOM) talebi üzerine Türk F-16 uçakları ile ABD'nin B-52 uçaklarına refakat görevi yapıldığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "ABD Avrupa Komutanlığı'nın (EUCOM) talebi üzerine F-16 uçaklarımız ile ABD’nin B-52 uçaklarına refakat görevi icra edilmiş, aynı zamanda KC-135R tanker uçağımız ile de havada yakıt ikmal desteği sağlanmıştır" denildi.

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