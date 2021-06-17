MSB: F-16 uçaklarımız ABD'nin B-52 uçaklarına refakat etti

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "ABD Avrupa Komutanlığı'nın (EUCOM) talebi üzerine F-16 uçaklarımız ile ABD’nin B-52 uçaklarına refakat görevi icra edilmiş, aynı zamanda KC-135R tanker uçağımız ile de havada yakıt ikmal desteği sağlanmıştır" denildi.