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MSB: F-16 uçakları NATO emriyle Baltık Hava Sahasında önleme görevini emniyetle icra etti

MSB sosyla medya hesabından görüntüleri paylaştı

03 Eylül 2021 21:54

Milli Savunma Bakanlığı, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği kapsamında Polonya Malbork Hava Üssü'nde konuşlu F-16 uçaklarının NATO tarafından verilen ‘kalk’ emriyle, Baltık Hava Sahasında önleme görevini emniyetle icra ettiğini duyurdu.

Sözcü'de yer  alan habere göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Polonya Malbork’ta konuşlu 161’inci Jet Filo Komutanlığı uçaklarına NATO tarafından ‘kalk' emri verildiğini duyurdu.

MSB, “Uçaklarımız belirlenen zaman içerisinde kalkış yaparak radar otoritelerinin yönlendirmesi ile Baltık Hava Sahasında önleme görevini emniyetle icra etmiştir” açıklamasında bulundu.

NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği kapsamında Polonya Malbork Hava Üssü’nde konuşlu F-16 uçakları ilk alarm reaksiyon görevini 20 Temmuz 2021 tarihinde Baltık Denizi bölgesinde icra etmişti.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda ile geçtiğimiz mayıs ayında ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Polonya’nın, NATO’nun Türkiye’ye uyarlanmış güvence tedbirleri kapsamında İncirlik Üssü’müze bir deniz karakol uçağı ve askeri misyon göndermesini memnuniyetle karşılıyoruz. Biz de NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği Misyonu kapsamında, F-16 uçaklarımızı yakında Polonya’ya göndereceğiz” demişti.

msb

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