T24 LogoT24 Logo
Haberler

Mr. Bean ile Türk dondurmacı böyle ‘kapıştı’

06 Haziran 2016 16:22

Tayland'ın Pattaya şehrinde bir Türk dondurmacısı 'Mr. Bean' olarak ünlenen İngiliz komedyeni şaka yaptı. Tayland'ın turizm şehri Pattaya'nın ünlü Türk dondurmacısı Şahin Öztürk yüzlerce izleyicinin önünde gerçekleşen gösteride Mr. Bean adıyla tanınan komedyen Rowan Atkinson'ı klasik numaralarla şakaladı. Türlü türlü şakalara maruz kalan Mr. Bean en son Türk dondurmacının şapkasına vurarak dondurmasını istedi. Öztürk'ten dondurmayı alan Mr. Bean bunda da bir hile yada şaka olup olmadığını kendine has tarzıyla kontrol etti. Ardından dondurmanın parasını uzatan Mr. Bean aynı şakalarla dondurmacı Öztürk'ü şakalarken etraftaki yüzlerce kamera ise kayıttaydı.

ETİKETLER

Mr BeanŞahin Öztürkdondurmacı

Diğer Videolar

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim, delilik uzak değil hiçbirimize

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Ocak 2020

Bedelli askerlik ücreti 35 bin 54 lira oldu: Fakirler gidiyor şehit oluyor

Eski Nissan CEO'nun kaçışına yardım ettiği öne sürülen iki kişinin görüntüleri ortaya çıktı

"Cem Yılmaz, bizim Chaplin'imiz"

Gülistan Doku 12 gündür kayıp | "Gülistan bulunana kadar peşini bırakmayacağız"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24