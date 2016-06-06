Mr. Bean ile Türk dondurmacı böyle ‘kapıştı’

Tayland'ın Pattaya şehrinde bir Türk dondurmacısı 'Mr. Bean' olarak ünlenen İngiliz komedyeni şaka yaptı. Tayland'ın turizm şehri Pattaya'nın ünlü Türk dondurmacısı Şahin Öztürk yüzlerce izleyicinin önünde gerçekleşen gösteride Mr. Bean adıyla tanınan komedyen Rowan Atkinson'ı klasik numaralarla şakaladı. Türlü türlü şakalara maruz kalan Mr. Bean en son Türk dondurmacının şapkasına vurarak dondurmasını istedi. Öztürk'ten dondurmayı alan Mr. Bean bunda da bir hile yada şaka olup olmadığını kendine has tarzıyla kontrol etti. Ardından dondurmanın parasını uzatan Mr. Bean aynı şakalarla dondurmacı Öztürk'ü şakalarken etraftaki yüzlerce kamera ise kayıttaydı.