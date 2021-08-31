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Motosikletli, otomobil sürücüsünün açtığı kapıya çarptı; başka bir aracın altında kalarak hayatını kaybetti

Sürücüler ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı

31 Ağustos 2021 20:54

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriyeli Beşşar El Assaf, (18), kullandığı motosikletle, yol kenarında duran otomobilin sürüsünün açtığı kapıya çarptı. Yola savrulup karşı yönden gelen başka bir otomobilin altında kalan Assaf, yaşamını yitirirken sürücüler emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaza, 21 Ağustos'ta ilçenin Vatan Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim Halil Kaya, yönetimindeki 63 DK 061 plakalı otomobili yol kenarına park edip, inmek istedi. Bu sırada ilçe merkezine doğru giden Suriyeli Beşşar El Assaf yönetimindeki motosiklet, Kaya'nın açtığı otomobilin kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Assaf yola savruldu. Bu sırada karşı yönden gelen Aziz Çiftçi yönetimindeki 47 B 6888 plakalı otomobil Assaf’a çarptı. Kazada Beşşar El Assaf yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Assaf, kurtarılamadı.

Kazanın ardından otomobil sürücüleri Kaya ve Çelik, polis tarafından gözaltına alındı. Sürücüler, emniyette ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Bu arada kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün otomobilin açılan kapısına çarpıp yola savrulduğu, ardından da karşı yönden gelen otomobilin altında kaldığı görüldü.
 
Kaynak: DHA
şanlıurfaceylanpınar

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