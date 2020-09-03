Motosikletli, önce dengesini kaybedip savruldu sonra otomobile çarptı

Kaza, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde motosiklet sürücü hareket ettiği sırada yaklaşık 30 metre gitmeden sağa sola savruldu. Daha sonra geri dönen motosiklet, başka bir otomobile çarparak yan yattı. Motosiklet sürücüsü kazayı şans eseri küçük sıyrıklarla atlatırken, çarptığı otomobilde çizikler meydana geldi. Vatandaşlar yaralı sürücüyü alarak sakinleştirmeye çalıştı.