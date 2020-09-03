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Motosikletli, önce dengesini kaybedip savruldu sonra otomobile çarptı

Vatandaşlar yaralı sürücüyü alarak sakinleştirmeye çalıştı

03 Eylül 2020 11:04

Bursa'da motosikletine binen genç yolun kaygan olması sebebiyle 30 metre gitmeden sağa sola savruldu sonrasında yoldan geçen otomobile çarptı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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