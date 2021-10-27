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Motosikletinin kaza yapmasına neden oldu, olayı izleyerek yoluna devam etti

Yaşanan kaza kamerada

27 Ekim 2021 14:45

İstanbul Esenyurt'ta işe gitmek için yola çıkan bir motosiklet sürücüsünün önüne yaya çıktı. Aniden yola çıkan yayaya çarpmamak için motorunu trafoya yönelten sürücü kaza yaptı. Kaza sonrası sürücü yerde yatarken, kazayı yapmasına neden olan yaya hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Esenyurt'tan işe gitmek için motoruyla yola çıkan Yusuf Tavşan, seyir halinde ilerlediği sırada yola çıkan adama vurmamak için gidon hakimiyetini kaybederek yan yattı. Tavşan, elektrik trafosuna çarparak durabildi. Yaralanan Tavşan’ın yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, kazaya sebebiyet veren vatandaş umursamadan yola devam etti. Motorunda ve elinde hasar oluşun Tavşan hastaneye kaldırılırken yaşanan kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza sonrası yaşadığı şoku anlatan Yusuf Tavşan, "Elim zarar gördü, telefonum kırıldı bir süre olayın şokuna girdim. Ancak bu kazaya sebebiyet veren şahsa seslenmeme rağmen hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Ne telefonumun kırılması ne motorumun zarar görmesi beni üzmedi. O adamın vicdansızlığı canımı acıttı. İnsanlık ölmüş resmen dedirtti bana” diye konuştu.

Kaynak: İHA
motosikletkaza

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