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Motosikletin trafikte tehlikeli şovu kamerada

10 Ağustos 2020 11:26

İstanbul’un çeşitli noktalarında bir motosikletli, araçların arasında “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak, makas atarak ve tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşürdü. Mega kentin trafiğinin altını üstüne getiren maganda, sürücülerin canını tehlikeye attı. Polis, o anlar sosyal medyadan paylaşan magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte motosikletle drift yaparak makas atan ve tek tekerlek üstünde giden magandalara bir yenisi daha eklendi. Tüm uyarılara, ağır para cezalarına ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak E-5 karayolu, TEM ve Şile otoyolu başta olmak üzere mega kentin çeşitli noktalarında motosikletli bir maganda, araçların arasında defalarca tek tekerlek üzerinde giderek ve makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Her fırsatta tek teker üzerinde giderek dehşet saçan sürücü, hem kendi hem de sürücülerin canını defalarca tehlikeye attı. Aynı maganda araçların yoğun olduğu ana yollarda seyrettiği esnada ise “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak terör estirdi. Maganda olası bir kazaya ramak kalan o anları sosyal medyadan paylaştı.

Polis motosikletli magandanın peşinde
İşlek caddelerde seyrettiği esnada motosikletiyle yanlama yapan ve saniyelerce motosikleti kaydıran maganda, o esnada giden otomobillere de makas attı. Şov uğruna akrobatik hareketler yapan maganda, mega kentin adeta altını üstüne getirdi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte terör estirdiği o anları kaydedip sosyal medyada paylaşan motosikletli magandaya yakalamak için çalışma başlattı.

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