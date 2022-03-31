T24 LogoT24 Logo
Haberler

Motosikleti çaldığı anda park halindeki arabaya çarptı

O anlar kamerada

31 Mart 2022 21:32

Bursa'da motosiklet kullanmayı bilmeyen hırsızlık şüphelisi, motosiklet çaldı. Bu anlar kameralara yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli şahıs motosikleti çaldıktan sonra hızlıca kaçmak bölgeden kaçmak istedi.

Motosiklet ile kaçmak isterken park halindeki araçlara çarpan hırsız, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hırsız güçlükle de olsa motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Kaynak: İHA

motosikletarabaçaldıhırsızlık

Diğer Videolar

İyi Parti'nin İstanbul'da eğitim verdiği sandık görevlisi sayısı 32 bine ulaştı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Mobilya ve beyaz eşyada taksit sayısı artırılmalı

Kalp krizi geçirdiğini anlayan doktor acile sürdü

Mansur Yavaş, MasterChef'ten transfer yaptı

EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes’e kaptan pilottan tebrik anonsu

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24