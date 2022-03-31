Motosikleti çaldığı anda park halindeki arabaya çarptı

Bursa'da motosiklet kullanmayı bilmeyen hırsızlık şüphelisi, motosiklet çaldı. Bu anlar kameralara yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli şahıs motosikleti çaldıktan sonra hızlıca kaçmak bölgeden kaçmak istedi.

Motosiklet ile kaçmak isterken park halindeki araçlara çarpan hırsız, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hırsız güçlükle de olsa motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Kaynak: İHA