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Motoru sürükleyerek böyle çaldılar

O anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı

13 Ekim 2020 10:55

Bursa'da bir sitenin bahçesine giren hırsızlar, kilidini kırdıkları motoru sürükleyerek götürdüler. O anlar sitenin güvenlik kamerasına ân be ân yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Kükürtlü Mahallesinde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitenin bahçesinde duran motosikletin ön lastiğinde takılı olan kilide kıran hırsızlar, daha sonra motosikleti sürüklemeye başladı.

Sürükledikleri motoru yere düşüren hırsızlar, tekrar kaldırarak sitenin bahçesinden sürükleyerek çıkardı. O ânlar ise sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosiklet sahibi Burak Özpınar, ''Pazar günü evimin balkonunda oturduğum sırada motosikletim çalınmış. Herhangi bir ses duymadım o sıra. Daha sonra markete gitmek için evden çıktım. O zaman fark etmedim. Döndüğümde motosikleti evin diğer tarafına koyduğumu zannederek oraya da baktım. Fakat orada da yoktu. Güvenlik kameralarını inceledim. Motosikletimin iki kişi tarafından ön lastiğinde bulunan kilidi kırıldıktan sonra sürüklenerek götürüldüğünü gördüm. Görüntülerden sonra polis ekiplerine ihbarda bulundum. Geldiler, gerekli görüntüleri aldılar. İnşallah en kısa sürede motosikletim bulunur'' dedi.

Polis ekipleri, gri renkteki motosikleti ve hırsızları arıyor.

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