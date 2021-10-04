Motokurye sipariş yetiştirirken hayatını kaybetti

İstanbul Sarıyer'de sipariş teslim etmeye giden motosikletli kurye, karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştığı kazada yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsünün bir yakını ise olay yerinde görüntü almaya çalışan basın mensubunu hedef alıp "Bunun bir haber değeri yok ki, motor kazası, ne haber değeri var onu anlamadım" dedi.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Sarıyer Demirciköy Yolu, Sazlıdere Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir pizza firmasında kurye olarak çalışan Ferdi S. motosiklet ile aldığı siparişi teslim etmeye giderken şiddetli yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Virajı alamayan kurye, karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yola fırlayan kurye ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıkları kuryeyi yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ferdi S. kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.