'Mortal Kombat'ın ilk yedi dakikalık bölümü yayınladı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="category-detail-sub-title" data-gtm-vis-first-on-screen-2765436_106="368" data-gtm-vis-total-visible-time-2765436_106="100" data-gtm-vis-has-fired-2765436_106="1">Warner Bros, ABD'de 23 Nisan'da sinemalarla eş zamanlı olarak HBO Max'te yayınlanacak olan Mortal Kombat'ın ilk yedi dakikalık bölümünü paylaştı.</p>\n<p class="category-detail-social-area"><strong>James Wan</strong>’ın yapımcı koltuğunda oturduğu yeni "Mortal Kombat" filminde, Wan'ın yanında Todd Garner ve E. Bennett Walsh yapımcı olarak yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise<strong> Simon McQuoid</strong> oturuyor.</p>\n</body>\n</html>