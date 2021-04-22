'Mortal Kombat'ın ilk yedi dakikalık bölümü yayınladı

Warner Bros, ABD'de 23 Nisan'da sinemalarla eş zamanlı olarak HBO Max'te yayınlanacak olan Mortal Kombat'ın ilk yedi dakikalık bölümünü paylaştı.

James Wan’ın yapımcı koltuğunda oturduğu yeni "Mortal Kombat" filminde, Wan'ın yanında Todd Garner ve E. Bennett Walsh yapımcı olarak yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Simon McQuoid oturuyor.